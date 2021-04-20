Москва заявила протест в связи с высылкой из Украины российского дипломата

"Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении "persona non grata" советника Посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - отметили в МИД России.

Подобный подход на Смоленской площади охарактеризовали как абсолютно неприемлемый. В МИД России напомнили, что украинскому консулу было рекомендовано покинуть территорию РФ, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий. В частности, консул намеревался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", - подчеркнули в ведомстве.

В российском МИД заключили, что высылка российского дипломата из Украины не может рассматриваться в качестве "симметричной меры" и Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины.