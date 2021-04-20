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20.04.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Мститель хотел порезать шины соседям, но отрезал себе палец

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Издание Newsweek рассказало о нелепом случае, произошедшем на прошлой неделе в штате Аризона. Мужчина, которого выгнали с вечеринки, решил отомстить обидчикам и порезать шины на их пикапе, но так увлекся процессом, что случайно отхватил себе палец. Остроту истории придает тот факт, что палец остался лежать на месте преступления.

Фото: скриншот с youtube.com
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GMC Yukon, на котором порезали колеса, принадлежит семье Франчески Викофф. Женщина вышла утром на крыльцо, и увидела, что произошло с машиной, а потом заметила следы крови и палец, лежащий на земле.

Франческа рассказала журналистам, что никак не могла понять, плакать ей, или смеяться - она никому не желает зла, но в данном случае вредителя настигла мгновенная карма. Кроме того, непонятно, почему он не забрал потерянный элемент конечности с собой - в больнице его могли бы пришить на место.

Женщина уверена, что палец принадлежит ее соседу. Накануне вечером тот пришел пьяным на встречу, организованную одним из местных жителей, и пытался устроить драку с Франческой и ее мужем. Сосед был изгнан с мероприятия, но решил отомстить под покровом ночи. Очевидцы рассказывают, что в 22.30 слышали возле дома Викофф вопль, потом плач и шум срывающейся с места машины. Рядом с домом зловредного соседа полиция обнаружила капли крови, но сам он, похоже, пустился в бега. Сейчас ведутся его поиски.