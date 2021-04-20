Мститель хотел порезать шины соседям, но отрезал себе палец

Издание Newsweek рассказало о нелепом случае, произошедшем на прошлой неделе в штате Аризона. Мужчина, которого выгнали с вечеринки, решил отомстить обидчикам и порезать шины на их пикапе, но так увлекся процессом, что случайно отхватил себе палец. Остроту истории придает тот факт, что палец остался лежать на месте преступления.

GMC Yukon, на котором порезали колеса, принадлежит семье Франчески Викофф. Женщина вышла утром на крыльцо, и увидела, что произошло с машиной, а потом заметила следы крови и палец, лежащий на земле.

Франческа рассказала журналистам, что никак не могла понять, плакать ей, или смеяться - она никому не желает зла, но в данном случае вредителя настигла мгновенная карма. Кроме того, непонятно, почему он не забрал потерянный элемент конечности с собой - в больнице его могли бы пришить на место.

Женщина уверена, что палец принадлежит ее соседу. Накануне вечером тот пришел пьяным на встречу, организованную одним из местных жителей, и пытался устроить драку с Франческой и ее мужем. Сосед был изгнан с мероприятия, но решил отомстить под покровом ночи. Очевидцы рассказывают, что в 22.30 слышали возле дома Викофф вопль, потом плач и шум срывающейся с места машины. Рядом с домом зловредного соседа полиция обнаружила капли крови, но сам он, похоже, пустился в бега. Сейчас ведутся его поиски.