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20.04.2021 13:02
Рубрика: Общество

Названы победители и призеры олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Текст: Ксения Колесникова
Стали известны победители и призеры совместной олимпиады "Российской газеты" и Московского государственного института международных отношений, 44 участника получат льготы при поступлении в МГИМО и другие ведущие вузы.
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Фото: Аркадий Колыбалов / РГ
Фото: iStock
Шесть историй успеха участников олимпиады "Российской газеты" и МГИМО

Конкуренция в этом году была очень высокой, только в финале участвовали 256 старшеклассников со всей страны. Олимпиада проходила полностью удаленно, в режиме кибермониторинга, под "прицелами" веб-камер.

Дипломы первой степени получили шесть школьников. Все - выпускники 11-х классов. Лидером, набравшим максимальные в этом году 92 балла, стал Федор Вершинин из Москвы. За ним следом - Анджелина Гончарова, София Иванова, Никита Тихонов, Таира Китаева и Арина Буряк. Еще 13 ребят стали призерами с дипломами второй степени, и 25 - третьей степени.

Льготы и победителям, и призерам будут очень серьезными: МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 75 баллов.

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят.

В МГИМО - с "Российской газетой" Общество Образование Наука и образование МГИМО

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