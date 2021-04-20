Названы победители и призеры олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Конкуренция в этом году была очень высокой, только в финале участвовали 256 старшеклассников со всей страны. Олимпиада проходила полностью удаленно, в режиме кибермониторинга, под "прицелами" веб-камер.

Дипломы первой степени получили шесть школьников. Все - выпускники 11-х классов. Лидером, набравшим максимальные в этом году 92 балла, стал Федор Вершинин из Москвы. За ним следом - Анджелина Гончарова, София Иванова, Никита Тихонов, Таира Китаева и Арина Буряк. Еще 13 ребят стали призерами с дипломами второй степени, и 25 - третьей степени.

Льготы и победителям, и призерам будут очень серьезными: МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 75 баллов.

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят.