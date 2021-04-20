Названы популярные в России планшеты и ноутбуки

Перед презентацией Apple эксперты проанализировали, какие планшеты предпочитают россияне. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Яндекс.Маркет".

В течение 2020 года спрос на планшеты всех брендов оставался стабильным и в декабре вырос на 25% по сравнению с январем, что очевидно связано с подготовкой подарков к Новому году. С начала 2021 года резкого подъема интереса к планшетам замечено не было. А вот средний чек на планшеты, которыми интересуются россияне, с января 2020 по март 2021 вырос на 25%, с 21 до 26 тысяч рублей. Топ-пять планшетов выглядит так: Apple iPad (2020), Apple iPad Air (2020), Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tab A7, Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Пик спроса на ноутбуки наблюдался в марте 2020 года, затем незначительно снизился и снова вырос в августе прошлого года. С начала текущего года всплесков спроса также не наблюдалось. Средний чек на ноутбуки, которыми чаще всего интересовались россияне, с марта 2020 года по март 2021-го вырос на 31%, с 56,9 до 74,6 тысячи рублей.

Среди MacBook чаще всего россияне интересовались моделями Air 13 late 2020 (41% от спроса на макбуки) средней стоимостью в 102 тысячи рублей. Следом идет Apple MacBook Pro 13 Late 2020 (16% от спроса) стоимостью в среднем в 128 тысяч рублей, а на третьем месте - Apple MacBook Air 13 Mid 2017 (11%) средней стоимостью в 73 тысячи рублей. Четвертое и пятое места достались моделям компании Lenovo.