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20.04.2021 03:00
Рубрика: Легковые авто

Названы страны - лидеры по импорту российских автомобилей

Текст: Михаил Загайнов
В 2020 году Россия экспортировала более 80 тысяч автомобилей. Согласно статистике Российского экспортного центра (РЭЦ), среди рынков сбыта с огромным преимуществом лидируют Беларусь и Казахстан, куда было поставлено 34 608 и 23 466 автомобилей соответственно.
Фото: Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / РИА Новости Фото: Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / РИА Новости

Для сравнения: в Узбекистан, который занял третье место, российские автозаводы поставили 5078 автомобилей. При этом, даже такие показатели в этой стране эксперты считают успешными.

Фото: Аркадий Колыбалов
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"Рынок Узбекистана является квазимонополизированным за счет развитого собственного производства (государственный холдинг УзАвтоСоноат). Однако рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалась занять нищи и наращивать свои продажи", - пояснили "Российской газете" в РЭЦ, отметив, что отдельные российские компании прорабатывают возможность организации сборки в Узбекистане.

Первая десятка в целом представлена, в основном, странами СНГ - Азербайджан, Армения, Украина, Туркмения и Киргизия. При этом стоит отметить, что седьмую строчку списка занимает Вьетнам (1135 автомобилей), а восьмую - Германия (955 автомобилей).

Всего же в 2020 году российские автомобили пополнили автопарки 93 стран. Наименьший спрос (по одной машине) зафиксирован в Кувейте, Эфиопии, Норвегии и Черногории.