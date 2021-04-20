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20.04.2021 18:03
Рубрика: В мире

Непал одобрил применение вакцины "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" одобрили в Непале, пишет Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Отмечается, что регулятор дал разрешение на экстренное использование препарата.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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При этом в январе в Непале началась вакцинация населения препаратом AstraZeneca, но ее приостановили.

Сегодня вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах и занимает второе место по числу одобрений в мире. При этом получен новый, более высокий, показатель ее эффективности, который составил 97,6%. Это результат проведенного анализа данных 3,8 млн россиян, привитых двумя компонентами препарата, уточнили в Российском фонде прямых инвестиций. Согласно полученным результатам, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

"Реальная эффективность вакцины "Спутник V" может быть даже выше, что демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза", - заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

В мире Юго-Восточная Азия Непал Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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