Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%

"Согласно данным о вакцинации 3,8 миллиона россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%", - говорится в совместном пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Гамалеи.

При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения составила 1,1%, отмечается в сообщении.

Разработчики отметили, что обновленные данные по вакцине будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек, что составляет 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.