Полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 миллиона россиян

В России введено в гражданский оборот более 15 миллионов комплектов доз вакцины "Спутник V", 3,8 миллиона россиян уже прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщил замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины. <...> В настоящий момент в России провакцинировано и занесено в базу уже, по крайней мере, не менее чем двукратно уже 3,8 млн человек", - заявил ученый на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

"Спутник V" - первая российская вакцина от коронавируса, она была зарегистрирована в августе прошлого года. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека.

Сейчас вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.