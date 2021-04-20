Объявлены лауреаты XII онлайн-фестиваля "Дубль дв@"

По решению жюри главного конкурса полнометражных фильмов под председательством режиссера Владимира Хотиненко Гран-при присужден драме Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру земного шара".

Призом за лучшую режиссерскую работу и лучший ансамбль актеров награжден режиссер комедии "Хандраду" Алексей Камынин.

Приз за лучшую женскую роль уедет в Ярославль - он достался актрисе Театра имени Волкова Елене Сусаниной ("Керосин", режиссер Юсуп Разыков).

Приз за лучшую мужскую роль жюри отдает актеру театра "Ленком" Александру Карнаушкину ("Седьмой пробег по контуру земного шара").

Специальным дипломом жюри за творческую смелость награжден фильм Бориса Гуца "Смерть нам к лицу".

Приз зрительских симпатий по результатам голосования зрителей уходит к создателям фильма "Клятва" (режиссер Роман Нестеренко).

Молодежное жюри свой главный приз за лучший короткометражный фильм присудило картине "Ты здесь" режиссера Орхана Абулова. Жюри также отметило специальными дипломами сценарий фильма "Большая восьмерка" (Иван Соснин), актеров Андрея Кочеткова ("Спиридон"), Марию Лапшину ("Ты здесь") и Георгия Тадтаева ("Роман"), операторов фильма "Спиридон" Михаила Белкина и Алана Касоева.

Решением молодежного жюри приз в номинации "Театральный антракт" за высокие художественные достоинства присужден спектаклю "Геликон-оперы" "Золушка" (режиссер Илья Ильин). Почетным дипломом зрительского жюри награжден спектакль Московского театра под руководством Геннадия Чихачева мюзикл "Три мушкетера", собравший наибольшее число просмотров и зрительских голосов.