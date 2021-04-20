Опасен ли для автомобиля зимний бензин в теплую погоду

С наступлением тепла на АЗС остаются излишки зимнего топлива, которое они стремятся распродать. У некоторых рачительных автовладельцев такие запасы скапливаются в гараже. Можно ли заливать это топливо жаркой весной?

Обычно нефтеперерабатывающие предприятия начинают поставки летнего топлива на заправки в начале апреля. Зимние сорта отличаются от летних испаряемостью: кроме октанового числа и экологического класса есть такой показатель как давление насыщенных паров. По ГОСТ этот показатель у летнего топлива должен быть 35-80 кПа, зимнего - 35-100 кПа. Большая испаряемость зимнего варианта позволяет машине легче завестись в холодную погоду.

Если давление паров будет недостаточным, автомобиль просто не заведется в 30-градусный мороз. Чтобы решить эту проблему, в зимнее топливо добавляют специальные присадки, пишет aif.ru. Однако с наступлением весеннего тепла испарение станет слишком интенсивным. Хранить такое топливо небезопасно с точки зрения пожара.

Если им заполнен бак автомобиля, то возможны газовые пробки. Если они заполнят пространство в трубках, подводящих бензин к насосу, а также в самом насосе, то возможны перебои в работе двигателя. При худшем сценарии он может сломаться.

Повышенная испаряемость чревата ухудшением рабочих характеристик топливной смеси. При теплой погоде концентрации бензина могут выйти за пределы нужных показателей. Мощность мотора рискует упасть. При некоторых режимах работы у двигателя с высокой степенью сжатия топливо может воспламеняться неравномерно и преждевременно.

То есть взрыв смеси будет происходить до того, как поршень вернулся в верхнюю мертвую точку. В камерах сгорания начнутся разрушительные процессы, вся система заработает с повышенной нагрузкой. Возможно оплавление деталей, задиры на стенках цилиндров.

Что делать, если все равно нужно израсходовать зимнее топливо? Автомобиль следует эксплуатировать максимально бережно. Перегревать мотор повышенными оборотами не рекомендуется. Если во время активного разгона снижается тяга двигателя, то скорость стоит сбросить и продолжить движение при оборотах мотора не более 2 тысяч.