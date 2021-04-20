Партия Меркель определилась с кандидатом в канцлеры ФРГ

Вместо Ангелы Меркель партию ХДС/ХСС на парламентские выборы в Германии 26 сентября поведет известный своей конструктивной позицией по отношению к России Армин Лашет. Его главный конкурент Маркус Зедер снял свою кандидатуру и пожелал коллеге удачи.

Напомним, что нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель после 15 лет во главе правительства отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг, а в декабре ее место во главе Христианско-демократического союза заняла министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Это был первый случай, когда глава партии сменился, а канцлер остался. Эксперимент однако оказался неудачным: несмотря на то, что Меркель старалась максимально дистанцироваться от внутрипартийных дел, отдав их на откуп своей преемнице, та не сумела ни завоевать такое же влияние в немецкой политике, ни вернуть партии былой авторитет.

После поражений консерваторов на выборах в Европарламент, а также в местные парламенты Тюрингии и Бранденбурга, в январе текущего года Крамп-Карренбауэр сменил премьер-министр самой большой по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, близкий союзник Ангелы Меркель, которая остается здесь самым популярным политиком, Армин Лашет. Но главной интригой было имя общего кандидата на пост канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Обычно им становится лидер более крупной ХДС, которая объединяет три региональных политических блока - в отличие от меньшего баварского ХСС.

Исключения из этого правила делались дважды - в 1980 и 2002 годах - и оба раза принесли ХДС/ХСС неудачу. Однако сейчас во главе ХСС стоит энергичный и популярный в Германии премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. В результате опроса, проведенного в начале года по заказу местного телеканала CDF, он возглавил рейтинг претендентов на канцлерский пост с 54 процентами голосов респондентов. Конкурировать с ним мог бы только глава социал-демократов Олаф Шольц с 45 процентами голосов. Поддержка же Лашета была почти в два раза меньше - 28 процентов. Однако после нескольких недель конкурентной борьбы Зёдер предоставил членам федерального правления Христианско-демократического союза право принять окончательное решение. А те проголосовали за Лашета. Его кандидатуру поддержал 31 участник тайного онлайн-голосования, девять проголосовали за Зёдера, и шестеро воздержались.

Армин Лашет считается продолжателем политического курса Ангелы Меркель, а в вопросах международной политики известен своими независимыми взглядами. Он призывает искать пути выхода из тупика, в котором оказались отношения Европы и России. "Россия необходима для решения многих международных вопросов, а значит, с ней надо искать общие решения, например, для урегулирования конфликта в Сирии", - цитирует его Deutsche Welle.

В 2014 году в ходе конфликта вокруг вопроса о самоопределении Крыма Лашет призывал коллег учиться "смотреть на все глазами партнера по диалогу". "Демонизация Путина - это не политика, а алиби для ее отсутствия", - говорил он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В последние годы он неоднократно критиковал политический климат в Германии, "при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина". Он поддерживает антироссийские санкции, но ратует за их скорейшую отмену, как только "начнет конструктивно развиваться минский процесс".