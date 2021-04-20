Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе. Об этом в своем микроблоге Twitter написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

- Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, - подчеркнул он.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что новая российская орбитальная станция может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны и лунного пространства. По его словам, Россия способна как построить станцию с партнерами, так и осуществить этот проект самостоятельно.

Как заявляли ранее в РКК "Энергия", российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из пяти модулей.