Песков назвал возмутительными обвинения Чехии в адрес России

Обвинения чешских властей в отношении России в якобы причастности к взрывам на складах возмутительные и голословные. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту ситуацию "маразматическим парадом". "Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел. Потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни пониманию, ни анализу", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента согласился с утверждением, что поведение Чехии - это часть "гибридной войны" против России. "Безусловно, это имеет место быть", - кивнул он.