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Полное издание Horizon Zero Dawn бесплатно раздают в PlayStation Store

Текст:   Богдан Бобров
20.04.2021,  
11:21
Фото: PlayStation store Фото: PlayStation store
Фото: PlayStation store

В PlayStation Store в рамках инициативы "Играйте дома" стартовала бесплатная раздача блокбастера Horizon Zero Dawn. В акции участвует полная версия игры - в состав включено масштабное сюжетное дополнение The Frozen Wilds.

Проект рассказывает о приключениях девушки Элой в постапокалиптическом и загадочном мире, которым правят смертоносные машины.

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Специальное предложение будет действовать до 06:00 15 мая.

Кроме того, в течение трех дней в онлайн-магазине Sony пока можно забрать еще 9 игр.

Ранее компания заверяла, что на этом сюрпризы не закончатся, и до июня запланированы еще несколько бесплатных раздач.

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Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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