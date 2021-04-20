Полное издание Horizon Zero Dawn бесплатно раздают в PlayStation Store

В PlayStation Store в рамках инициативы "Играйте дома" стартовала бесплатная раздача блокбастера Horizon Zero Dawn. В акции участвует полная версия игры - в состав включено масштабное сюжетное дополнение The Frozen Wilds.

Проект рассказывает о приключениях девушки Элой в постапокалиптическом и загадочном мире, которым правят смертоносные машины.

Специальное предложение будет действовать до 06:00 15 мая.

Кроме того, в течение трех дней в онлайн-магазине Sony пока можно забрать еще 9 игр.

Ранее компания заверяла, что на этом сюрпризы не закончатся, и до июня запланированы еще несколько бесплатных раздач.