Президент подписал закон о гидах

Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг. Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года, при этом будет действовать переходный период в течение одного года со дня вступления закона в силу.

Изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Теперь прописано понятие "национальный туристский маршрут". Это маршруты, имеющие особое значение для развития внутреннего и въездного туризма. Определять такие маршруты будет Ростуризм в соответствии с порядком, установленным правительством России. Также уточнены понятия "экскурсовода (гида)", "гида-переводчика", "инструктора-проводника". Представители этих профессий должны обязательно быть гражданами России, также они будут обязаны пройти аттестацию.

При этом будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, среди которых знание иностранного языка. Проводить аттестацию станут один раз в пять лет органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, на территории которого предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории России будут проводить некоммерческие организации, включенные в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

Прошедшим аттестацию будут выдавать аттестат и нагрудную идентификационную карточку экскурсовода (гида), которые будут действовать 5 лет со дня принятия решения о выдаче аттестата. За выдачу аттестата экскурсовода или гида-переводчика будет уплачиваться государственная пошлина. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр, вести который будет Ростуризм.

Как ранее пояснял "РГ" председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, в России до последнего времени проводили экскурсии для гостей из Китая китайские же гиды, а при этом российские экскурсоводы со знанием китайского языка были не востребованы.