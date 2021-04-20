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20.04.2021 14:48
Рубрика: Экономика

Президент ввел штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

Текст: Евгений Гайва
Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку из городского и пригородного общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без родителей. Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин.
Фото: Александр Щербак/ ТАСС Фото: Александр Щербак/ ТАСС
Фото: Александр Щербак/ ТАСС

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, а для должностного лица - от 20 до 30 тысяч рублей.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников

С 7 марта 2021 года в России начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Если ребенок едет вместе со взрослым, тогда могут высадить обоих. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта.

Как поясняли "РГ" в Минтрансе, до принятия нового закона наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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