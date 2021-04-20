Президент ввел штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников

Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку из городского и пригородного общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без родителей. Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин.

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, а для должностного лица - от 20 до 30 тысяч рублей.

С 7 марта 2021 года в России начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Если ребенок едет вместе со взрослым, тогда могут высадить обоих. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта.

Как поясняли "РГ" в Минтрансе, до принятия нового закона наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевозку багажа и провоз ручной клади.