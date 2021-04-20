Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус

Роспотребнадзор обязал россиян, которые приезжают на родину из Турции и Танзании до 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус. Опубликован проект соответствующего постановления.

В нем говорится, что пройти повторное лабораторное исследование методом ПЦР необходимо в срок до пяти дней с момента въезда на территорию РФ. Повторный результат теста нужно будет загрузить на единый портал госуслуг.

Документ вступает в силу с 21 апреля.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня в связи с распространением коронавируса. Организованные туристы вернутся в Россию с помощью туроператоров.