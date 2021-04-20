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20.04.2021 16:58
Рубрика: ПДД

Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое

Текст: Владимир Баршев

Количество аварий по вине нетрезвых водителей в столице сократилось вдвое за три месяца этого года. А именно на 51 процент, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

В ГИБДД сообщили о росте числа пострадавших в ДТП детей-пассажиров

Всего за это время зарегистрировано 70 таких ДТП. Количество погибших и раненых в них людей также сократилось на 50 и 55 процентов соответственно.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили 2921 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них в 317 случаях установлено наркотическое опьянение.

Кроме того, по итогам трех месяцев, за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования к ответственности привлечены 2605 водителей.