Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля

Московский гарнизонный военный суд огласит приговор бывшему сотруднику ФСБ Кириллу Черкалину 22 апреля. Бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Черкалин обвиняется в мошенничестве и получении 850 тысяч долларов взятки. Как сообщил судья, рассмотрение этого дела завершено. Приговор будет оглашен не ранее 13:00 в четверг.

Прокурор ранее просил суд приговорить Черкалина к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, надзорное ведомство настаивает на взыскании штрафа в размере 34,3 млн рублей. В свою очередь адвокаты подсудимого попросили назначить более мягкое наказание в связи с признанием вины и активным содействием расследованию.

Как ранее сообщала "Российская газета", Черкалин признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил сделку со следствием. Он согласился выплатить потерпевшим компенсацию в 600 миллионов рублей.