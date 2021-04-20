Работу НПЗ под Ярославлем могут приостановить

Росприроднадзор обратился в суд с заявлением о приостановке деятельности Ярославского нефтеперерабатывающего завода имени Менделеева на срок до 90 суток.

Столь жесткие меры были приняты после плановой проверки, которую Верхневолжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело на НПЗ в поселке Константиновском Тутаевского района в марте 2021 года. Кстати, тогда же, в марте, как раз в период проверки, на заводе произошли взрыв и пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами емкостью 600 кубических метров.

"Часть нефтепродуктов разлилась на почву. Отобранные после аварийной ситуации пробы почвы по результатам лабораторных исследований имели превышения по загрязняющим веществам в 36,8 раза", - сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

Согласно предварительным подсчетам, причиненный почве вред составил в денежном выражении 468 тысяч рублей.

Кроме того, проверяющие выяснили, что на заводе систематически нарушаются требования в области охраны окружающей среды, выданные предписания не исполняются, меры по устранению недостатков не принимаются, а наложенные штрафы не оплачиваются.

Причиненный почве вред составил 468 тысяч рублей

Оказалось также, что предприятие не внесло в установленные сроки плату за негативное воздействие на окружающую среду, при этом в сточных водах, сбрасываемых в реку Печегду, превышены предельно допустимые для рыбохозяйственного водоема концентрации веществ.

В пресс-службе Ярославского опытно-промышленного нефтемаслозавода имени Менделеева (так теперь точно называется предприятие), в свою очередь, пояснили, что по итогам прошедшей проверки разработан план мероприятий по устранению замечаний, который будет выполнен до 1 июля. Причиненный природе ущерб компания намерена возместить "в нормативный срок".

"Сразу после пожара было вывезено семь машин загрязненного снега на пруды-усреднители с дальнейшей откачкой на очистные сооружения, - рассказали в пресс-службе завода. - Загрязненный грунт вывозится по мере оттаивания. Важно отметить, что грунт находится внутри промышленной площадки, за пределами природоохранной зоны. Загрязнение берега Волги исключено".

Представители предприятия подчеркивают, что оно является градообразующим для поселка Константиновского и обеспечивает работой более 400 человек. С 2016 года НПЗ имени Менделеева находился в состоянии банкротства, в 2017 году предприятие возобновило работу, благодаря чему ведется очистка вод и сохраняется безопасный режим функционирования кисло-гудронных прудов.

Кстати

По информации пресс-службы Ярославского областного суда, в Тутаевский городской суд поступили два протокола в отношении ОАО "ЯНПЗ имени Д. И. Менделеева" по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 8.2 и частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ. Предприятию вменяется несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, а также уничтожение плодородного слоя почвы в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами. В Яроблсуде пояснили, что санкции обеих статей предусматривают административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток. Оба дела будут рассматриваться в суде 27 апреля.