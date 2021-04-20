В столице начался рейд по проверке тонированных автомобилей

Только за один вчерашний день на дорогах столицы ГИБДД выявило почти 2,5 тысячи затонированных автомобилей. Водители привлечены к ответственности. В Москве стартовал рейд по выявлению машин, светопропускаемость стекол которых не соответствует требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба столичного ГИБДД, мероприятие проводится с 19 по 28 апреля. В первый день сотрудниками Госавтоинспекции за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 2428 водителей транспортных средств, выдано 1744 требования об устранении причин правонарушения, а в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

По этой статье нарушителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Есть два варианта, когда применяется эта статья. Первый, когда водитель просто категорически отказывается сдирать пленку. А второй, когда ему выдано требование об устранении неисправности. Но спустя сутки он его так и не выполнил.

Напомним, что согласно Техническому регламенту Таможенного союза светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна быть не менее 70 процентов. На практике ни одна тонировочная пленка такого не дает, сколько бы ее продавцы не утверждали обратное.

Всего за три месяца текущего года сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП, которая предусматривает штраф 500 рублей.

Более трехсот водителей привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП- за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.