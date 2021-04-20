Власти Москвы разъяснили правила перепланировки жилья

Заявки на перепланировку жилья в Москве переведены в электронный вид. Об этом на портале мэрии mos.ru рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Теперь жители в любое удобное время могут подать заявление, направить документы и отследить статус рассмотрения заявки в личном кабинете на московском портале госуслуг", - отметил вице-мэр. Сроки принятия решения сокращены.

Все серьезные изменения в обязательном порядке согласовываются с Мосжилинспекцией. Практика показывает, что зачастую москвичи пытаются согласовать уже готовые "переделки", хотя юридически правильно утверждать проект заранее.

Строгие правила обусловлены тем, что в ряде случаев работы проводятся с нарушениями строительных норм. Например, сносятся несущие стены, а это может привести к обрушению в доме.