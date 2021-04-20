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20.04.2021 05:35
Рубрика: Общество

На Сахалине студенты перешли на онлайн-обучение после землетрясения

Текст: Наталья Широкова

В Тымовском районе Сахалинской области студенты политехнического колледжа № 2 с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что здание будут обследовать на предмет возможных повреждений после землетрясения.

На Сахалине произошло сильное землетрясение

Как уточнил "Интерфаксу" источник в колледже, ребята вернутся к привычной форме обучения со следующей недели.

Напомним, 18 апреля рядом с поселком Тымовское произошло землетрясение магнитудой 4,5. Его интенсивность составила шесть баллов. В квартирах жителей поселка Тымовское и других населенных пунктов трескалась штукатурка, падала посуда и мебель. Перепуганные люди выбегали из дома.

Созданная после происшествия комиссия отчиталась, что серьезных повреждений объекты инфраструктуры и жилой фонд не получили.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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