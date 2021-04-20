В Приморье СК завел дело после гибели трех человек в ДТП на мосту

В Приморском крае возбуждено уголовное дело из-за гибели трех человек при обрушении моста возле села Нововарваровка Анучинского района.

Предварительно известно, что при переезде по деревянному мосту автомобиль, в котором находилось шесть человек, упал в реку Арсеньевка. Троим пассажирам удалось спастись, еще трое утонули, их тела ищут спасатели, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Установлено, что мост построен самовольно для проезда к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где также сдавались в аренду домики для отдыха.