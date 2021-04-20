В упавшей с моста машине в Приморье нашли тело девушки

Тело одной девушки найдено в автомобиле, который упал в реку при обрушении моста в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Внедорожник, в котором ехали водитель и пять пассажирок, упал в реку Арсеньевка в воскресенье. Это произошло в момент обрушения самовольно возведенного моста, который вел к базе отдыха в Анучинском районе края.

Три пассажирки выбрались через разбитое заднее стекло, а водитель и еще две девушки считались пропавшими без вести. Тело одной из них был обнаружен, когда автомобиль достали из воды. Поиски остальных продолжаются.