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20.04.2021 14:35
Рубрика: Легковые авто

BMW анонсировал автомобиль с твердотельным аккумулятором

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концерн BMW намерен до конца этого десятилетия разработать технологию использования твердотельных аккумуляторов в своих автомобилях. Демонстрационный вариант машины должен появиться к 2025 году.

Руководство компании заявило о том, что ведется разработка аккумулятора будущего: более мощного, безопасного, экономически выгодного и пригодного для дальнейшей переработки, пишет Autocar. Планами использовать уже существующую технологию твердотельных батарей концерн делился и ранее, однако конкретные сроки были названы впервые.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Ряд экспертов полагает, что использование твердотельных аккумуляторов сделает электромобили доступными для массового потребителя. Возможности батарей сделают машины пригодными для длительных поездок без подзарядки.

В компании BMW выразили надежду на то, что производство твердотельных батарей будет сопоставимо по стоимости с производством современных двигателей внутреннего сгорания, и пообещали "сделать большой скачок" в технологии.

К 2023 году концерн намерен представить на рынке 12 электромобилей: в конце этого года появится первый полностью электрический седан i4.

Твердотельные аккумуляторы представляют большой интерес для автопрома, их ключевая особенность в том, что они содержат твердый электролит, а не жидкий. Такие перспективные батареи будут отличаться меньшим весом, большей энергоемкостью, безопасностью, быстрой подзарядкой, надежностью, и сроком службы. Ряд производителей инвестирует средства в эту технологию, однако до практической реализации дело пока не дошло.

#BMW