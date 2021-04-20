BMW анонсировал автомобиль с твердотельным аккумулятором

Концерн BMW намерен до конца этого десятилетия разработать технологию использования твердотельных аккумуляторов в своих автомобилях. Демонстрационный вариант машины должен появиться к 2025 году.

Руководство компании заявило о том, что ведется разработка аккумулятора будущего: более мощного, безопасного, экономически выгодного и пригодного для дальнейшей переработки, пишет Autocar. Планами использовать уже существующую технологию твердотельных батарей концерн делился и ранее, однако конкретные сроки были названы впервые.

Ряд экспертов полагает, что использование твердотельных аккумуляторов сделает электромобили доступными для массового потребителя. Возможности батарей сделают машины пригодными для длительных поездок без подзарядки.

В компании BMW выразили надежду на то, что производство твердотельных батарей будет сопоставимо по стоимости с производством современных двигателей внутреннего сгорания, и пообещали "сделать большой скачок" в технологии.

К 2023 году концерн намерен представить на рынке 12 электромобилей: в конце этого года появится первый полностью электрический седан i4.

Твердотельные аккумуляторы представляют большой интерес для автопрома, их ключевая особенность в том, что они содержат твердый электролит, а не жидкий. Такие перспективные батареи будут отличаться меньшим весом, большей энергоемкостью, безопасностью, быстрой подзарядкой, надежностью, и сроком службы. Ряд производителей инвестирует средства в эту технологию, однако до практической реализации дело пока не дошло.