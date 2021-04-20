Два сотрудника газовой службы задержаны после взрыва газа в Маргуше

Задержаны двое сотрудников газовой эксплуатационной компании, выполнявшие накануне работы по обслуживанию дома в Дальнеконстантиновском районе, где произошел взрыв газа. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Напомним, вечером 19 апреля в трехэтажном многоквартирном доме в селе Маргуша из-за взрыва газа частично обрушились конструкции: в частности, перекрытия второго и третьего этажей. В результате погиб трехмесячный ребенок. Пострадали также двое взрослых и двое детей, они были доставлены в больницу.

Сейчас, по данным МЧС по Нижегородской области, продолжается разбор завалов дома. Жителям первого подъезда можно будет забрать вещи из уцелевших квартир. Для жителей второго подъезда, который был разрушен, доступ в квартиру будет разрешен только после обследования конструкций на предмет угрозы их обрушения. В разборе завалов участвует около сотни человек.