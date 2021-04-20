Спасатели нашли тело ребенка под завалами дома в Нижегородской области

Спустя несколько часов после взрыва газа в одном из домов в Нижегородской области было обнаружено тело ребенка. "В 2:25 под завалами найдено тело ребенка без признаков жизни", - сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Напомним, вечером 19 апреля газ взорвался в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша (Дальнеконстантиновский район). Ударной волной разрушены четыре квартиры на втором и третьем этажах. После взрыва начался пожар, который ликвидировали в 1:05 по московскому времени.

В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Девочку, возраст которой 2,5 месяца, извлекли из-под завалов живой. Малышка не получила никаких травм. У остальных пострадавших - ушибы верхних конечностей, ссадины. У мальчика - черепно-мозговая травма, рассказали в местном Минздраве.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).