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20.04.2021 16:32
Рубрика: Происшествия

Пострадавших от взрыва газа нижегородцев обеспечат жильем

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дом в селе Маргуша, разрушенный после взрыва газа накануне, восстановлению не подлежит. Нижегородские власти выделят средства из резервного фонда на обеспечение жильем пострадавших.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Два сотрудника газовой службы задержаны после взрыва газа в Маргуше

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Заключение о состоянии дома является предварительным, однако с большой долей вероятности здание придется снести.

- Мы обсудили этот вопрос с коллегами из администрации и экспертами. Сразу выделим средства на проектирование и возведем здесь новый дом для предоставления жилья нуждающимся в Дальнеконстантиновском районе, в том числе тем, кто проживает в аварийном и ветхом фонде, - пояснил губернатор Глеб Никитин.

Специалистами также поднимался вопрос о возможных нарушениях, допущенных при строительстве здания. "Такая вероятность есть. В тот момент, когда дом строился - в 2014-2015 годах, - конструктивные и технологические решения не проходили экспертизу, поскольку ее не требовали на законодательном уровне", - сообщил глава региона.

Напомним, взрыв газа в трехэтажном многоквартирном доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области произошел вечером 19 апреля. 31 человек смог выбраться из здания самостоятельно. В результате ЧП оказались повреждены перекрытия между этажами. Под завалами погиб трехмесячный ребенок. Еще несколько пострадавших были госпитализированы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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