В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненных при взрыве

После вчерашнего взрыва газа в жилом доме в Дальнеконстантиновском районе в больницах остаются трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает минздрав Нижегородской области.

Две женщины и мужчина получили травмы различной степени тяжести, еще одного мужчину медики отпустили домой после оказания необходимой помощи. Двоих детей перевели из района в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу - это брат и сестра, мальчик 9 лет и девочка 2,5 месяцев.

- По словам медиков, жизни госпитализированных детей сейчас ничего не угрожает, однако было принято решение оставить их под наблюдением врачей, - пояснил министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В результате ЧП еще один ребенок погиб - это трехмесячный мальчик, спасатели обнаружили его под завалами дома. Губернатор Глеб Никитин принес соболезнования его семье.

Жителей дома пришлось эвакуировать. По информации районной администрации, для них был подготовлен пункт временного размещения, однако все они предпочли остаться у родственников.

Взрыв произошел накануне вечером. Было возбуждено уголовное дело. Сегодня в 9:17 была объявлена ликвидация последствий пожара на месте происшествия, сообщили в МЧС по региону. Мероприятия с разбором завалов дома близятся к завершению.