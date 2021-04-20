Самарские парламентарии решили ужесточить наказание для пьяных водителей. Они подготовили поправки в КоАП РФ, которые отправят для обсуждения в Госдуму России. Но сначала их рассмотрят на областном уровне.

Депутаты предлагают жесткие меры для любителей садиться за руль под мухой: увеличить максимальные штрафы с 30 до 50 тысяч рублей, а прав лишать на срок от трех до пяти лет, а не на 1,5-2 года, как сейчас. Административный арест за пьяную езду, по мнению парламентариев, нужно увеличить с 15 до 30 суток.

- Серьезный штраф в 50 тысяч рублей заставит многих задуматься: а стоит садиться за руль пьяным или лучше вызвать такси? Цена вопроса - жизнь людей. И мера ответственности должна быть соответствующая, - считает заместитель председателя Комитета по законодательству Самарской губдумы Владимир Дуцев.

Ужесточить наказание за езду в пьяном виде решили в Самарской области после череды страшных аварий, в которых погибли люди

Ужесточить ответственность за езду в пьяном виде решили в Самарской области после череды страшных аварий, произошедших в начале весны. Например, 8 марта под Самарой погибли семь человек. До дома компания, возвращавшаяся из кафе, не доехала километр, вылетев на встречку под колеса большегруза. А вечером 24 марта в историческом центре Самары пятеро 20-летних парней на каршеринговом автомобиле протаранили "скорую помощь". Трое погибли на месте, двое попали в реанимацию. С сотрясением мозга в больницу угодил и водитель "скорой". Этих трагедий можно было бы избежать, ведь смертельный кураж на трассе спровоцировал алкоголь.

В конце апреля поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ рассмотрят на заседании Самарской губдумы. Депутаты надеются, что коллеги из Государственной Думы одобрят инициативу, которая поможет уберечь не одну жизнь.

Тенденции

В России третий год подряд количество аварий по вине нетрезвых водителей остается примерно на одном уровне: плюс-минус один процент. Количество выявленных нетрезвых водителей колеблется в тех же пределах. Слегка растет количество попавшихся повторно пьяным за рулем. То есть таких нарушителей не останавливает даже уголовная ответственность. А там штраф гораздо больше - 200 тысяч рублей.

Но в Самаре по итогам прошлого года количество погибших по вине нетрезвых водителей выросло на рекордные 28 процентов. Значит, надо увеличить наказание для таких водителей по всей стране, решили депутаты.

Уже давно ясно, что усиление ответственности ни к чему хорошему не приведет. Вменяемый пьяный и так за руль не сядет, а невменяемый об ответственности не думает. У нас собираемость штрафов по всем автомобильным статьям КоАП - более 88 процентов. А по пьяным - менее 30 процентов. Потому что основной контингент тех, кто попадается за рулем в нетрезвом виде, большим достатком не отличается. К чему приведет такое усиление ответственности? К тому, что собираемость этих штрафов еще больше упадет. Зато резко вырастет на дорогах количество лишенных прав. Потому что до уплаты штрафа получить права, даже отгуляв весь срок, они не смогут.

К тому же это предложение плохо коррелируется с Уголовным кодексом. Там за повторное управление в нетрезвом виде предусмотрен срок лишения свободы 3 года - меньше, чем депутаты предлагают внеси в КоАП. Много говорилось о том, что для того, чтобы недопустить трагедии на дороге по вине пьяного водителя, необходимо лишить его автомобиля. В Госдуме давно лежит законопроект, предполагающий залог за машину. Но подвижек по нему нет.

Подготовил Владимир Баршев