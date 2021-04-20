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20.04.2021 20:01
Рубрика: ПДД

Продунутое решение

За вождение в пьяном виде предлагают лишать прав на пять лет
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85 (8436)
Самарские парламентарии решили ужесточить наказание для пьяных водителей. Они подготовили поправки в КоАП РФ, которые отправят для обсуждения в Госдуму России. Но сначала их рассмотрят на областном уровне.
Максимальные штрафы помогут отрезвить водителей. Фото: РИА Новости Максимальные штрафы помогут отрезвить водителей. Фото: РИА Новости
Максимальные штрафы помогут отрезвить водителей. Фото: РИА Новости

Депутаты предлагают жесткие меры для любителей садиться за руль под мухой: увеличить максимальные штрафы с 30 до 50 тысяч рублей, а прав лишать на срок от трех до пяти лет, а не на 1,5-2 года, как сейчас. Административный арест за пьяную езду, по мнению парламентариев, нужно увеличить с 15 до 30 суток.

- Серьезный штраф в 50 тысяч рублей заставит многих задуматься: а стоит садиться за руль пьяным или лучше вызвать такси? Цена вопроса - жизнь людей. И мера ответственности должна быть соответствующая, - считает заместитель председателя Комитета по законодательству Самарской губдумы Владимир Дуцев.

Ужесточить наказание за езду в пьяном виде решили в Самарской области после череды страшных аварий, в которых погибли люди

Ужесточить ответственность за езду в пьяном виде решили в Самарской области после череды страшных аварий, произошедших в начале весны. Например, 8 марта под Самарой погибли семь человек. До дома компания, возвращавшаяся из кафе, не доехала километр, вылетев на встречку под колеса большегруза. А вечером 24 марта в историческом центре Самары пятеро 20-летних парней на каршеринговом автомобиле протаранили "скорую помощь". Трое погибли на месте, двое попали в реанимацию. С сотрясением мозга в больницу угодил и водитель "скорой". Этих трагедий можно было бы избежать, ведь смертельный кураж на трассе спровоцировал алкоголь.

В конце апреля поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ рассмотрят на заседании Самарской губдумы. Депутаты надеются, что коллеги из Государственной Думы одобрят инициативу, которая поможет уберечь не одну жизнь.

Тенденции

В России третий год подряд количество аварий по вине нетрезвых водителей остается примерно на одном уровне: плюс-минус один процент. Количество выявленных нетрезвых водителей колеблется в тех же пределах. Слегка растет количество попавшихся повторно пьяным за рулем. То есть таких нарушителей не останавливает даже уголовная ответственность. А там штраф гораздо больше - 200 тысяч рублей.

Но в Самаре по итогам прошлого года количество погибших по вине нетрезвых водителей выросло на рекордные 28 процентов. Значит, надо увеличить наказание для таких водителей по всей стране, решили депутаты.

Фото: Виктор Погонцев
В МВД опровергли введение штрафа за использование шин не по сезону

Уже давно ясно, что усиление ответственности ни к чему хорошему не приведет. Вменяемый пьяный и так за руль не сядет, а невменяемый об ответственности не думает. У нас собираемость штрафов по всем автомобильным статьям КоАП - более 88 процентов. А по пьяным - менее 30 процентов. Потому что основной контингент тех, кто попадается за рулем в нетрезвом виде, большим достатком не отличается. К чему приведет такое усиление ответственности? К тому, что собираемость этих штрафов еще больше упадет. Зато резко вырастет на дорогах количество лишенных прав. Потому что до уплаты штрафа получить права, даже отгуляв весь срок, они не смогут.

К тому же это предложение плохо коррелируется с Уголовным кодексом. Там за повторное управление в нетрезвом виде предусмотрен срок лишения свободы 3 года - меньше, чем депутаты предлагают внеси в КоАП. Много говорилось о том, что для того, чтобы недопустить трагедии на дороге по вине пьяного водителя, необходимо лишить его автомобиля. В Госдуме давно лежит законопроект, предполагающий залог за машину. Но подвижек по нему нет.

Подготовил Владимир Баршев