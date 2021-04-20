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20.04.2021 09:40
Рубрика: Происшествия

В Башкирии задержали главу сельсовета, где собаки загрызли ребенка

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Главе Сафаровского сельсовета Учалинского района предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак. Чиновник задержан. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Фото: скриншот vesti.ru
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Следствие считает, что глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям, так как проигнорировал неоднократные жалобы жителей села Сафарово на бегающих по селу бездомных собак. Сообщается, что обвиняемый оставил все эти обращения без надлежащего рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключен договор, ни в саму администрацию района.

По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения главой сельсовета своих служебных обязанностей на территории села не произвели отлов бездомных собак, что и привело к трагедии 17 апреля, когда четырехлетнего ребенка, катавшегося на велосипеде, растерзала стая животных.

Сейчас главу сельсовета допрашивают, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи изъяли документацию из администрации района и сельсовета и допрашивают жителей села.

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