Экстренно севший в Новосибирске Boeing компании ANA вылетел в Токио

Самолет японской авиакомпании ANA, совершивший незапланированную посадку в Новосибирске, вылетел в Токио. В 8:15 по местному времени лайнер покинул аэропорт, информирует ТАСС.

Напомним, Boeing 787-800 19 апреля экстренно сел в Сибири из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. В региональный сосудистый центр новосибирской областной клинической больницы был доставлен командир воздушного судна. У него был диагностирован инсульт.

Самолет направлялся из Парижа в Токио. Пассажиров на борту не было. Только семь членов экипажа.