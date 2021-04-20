Какие слова раздражают жителей Сибири

Исследователи выяснили, какие слова и выражения в деловом общении раздражают сибиряков. Специалисты опросили более 2 тысяч жителей Сибири, работающих в разных профессиональных областях.

- Оказалось, что больше всего сибиряков бесят произносимые коллегами слова "человечек", "отфидбечить", "засинкаться", "крайний" и "менеджерить", - сообщила "РГ" руководитель пресс-службы рекрутингового сервиса HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Сибиряков также нервирует, когда их коллеги произносят эпитет "вкусный" в тех случаях, когда речь идет не о еде. Например, "вкусный" дизайн. В списке раздражающих также есть такие слова как апрувить, челендж, импрвувмент, скрам, зафиналить, чекнуть, токсичный, эйджал и проактивно.

Почти треть сибиряков приходят в бешенство, когда их сотрудники или начальство говорят "референсы в аттаче", "я вас услышал" и "голосом поговорить". Как выяснилось, не стоит на работе произносить следующие фразы: "все так делают", "у нас есть консерн", "от слова "совсем", "с уважением к вам и вашему бизнесу!", а также сетовать на "ретроградный Меркурий", если что-то идет не так. Это вызывает особое недовольство коллег.