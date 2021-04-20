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20.04.2021 09:35
Рубрика: Общество

Сибирские исследователи Солнца помогут предсказать "космическую погоду"

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук получили грант на воплощение проекта "Сейсмология вспышечных областей на Солнце". Ученые намерены создать и использовать новые методы диагностики плазмы и магнитного поля в короне Солнца.

Фото: iStock
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Исследование солнечных вспышек рассчитано на 2021-2023 годы. Его цель - разработка новых способов получения информации о вспышечных областях звезды. На работы нынешнего года ученым Иркутска выделено шесть миллионов рублей, сообщает сегодня, 20 апреля, издание СО РАН "Наука в Сибири".

Изучаемые сотрудниками института процессы выделения энергии Солнца связаны с актуальными для жителей Земли событиями - "корональными выбросами массы и солнечными космическими лучами". Эта информация поможет получать достоверный прогноз "космической погоды", пояснил профессор Института солнечно-земной физики Валерий Накаряков.

В частности, исследование позволит интерпретировать результаты, которые планируется получить с помощью так называемого Сибирского радиогелиографа и международного проекта Solar Orbiter Европейского космического агентства, сообщает пресс-служба Института солнечно-земной физики.

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