Сибирские исследователи Солнца помогут предсказать "космическую погоду"

Сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук получили грант на воплощение проекта "Сейсмология вспышечных областей на Солнце". Ученые намерены создать и использовать новые методы диагностики плазмы и магнитного поля в короне Солнца.

Исследование солнечных вспышек рассчитано на 2021-2023 годы. Его цель - разработка новых способов получения информации о вспышечных областях звезды. На работы нынешнего года ученым Иркутска выделено шесть миллионов рублей, сообщает сегодня, 20 апреля, издание СО РАН "Наука в Сибири".

Изучаемые сотрудниками института процессы выделения энергии Солнца связаны с актуальными для жителей Земли событиями - "корональными выбросами массы и солнечными космическими лучами". Эта информация поможет получать достоверный прогноз "космической погоды", пояснил профессор Института солнечно-земной физики Валерий Накаряков.

В частности, исследование позволит интерпретировать результаты, которые планируется получить с помощью так называемого Сибирского радиогелиографа и международного проекта Solar Orbiter Европейского космического агентства, сообщает пресс-служба Института солнечно-земной физики.