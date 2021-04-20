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Рубрика: Происшествия

В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге женщину, которая напала с ножом на своего 9-летнего сына, госпитализировали в психиатрическую лечебницу, расследованием уголовного дела занялся городской СК, сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, женщина ударила ножом ребенка в руку. Жизни мальчика ничего не угрожает, врачи квалифицируют его травмы как вред здоровью средней тяжести. И хотя жизнь мальчика вне опасности, после пережитого ему требуется психологическая помощь.

Ранее стало известно, что мать ребенка регулярно употребляла наркотики и на этой почве поссорилась со своей матерью, бабушкой мальчика. Когда женщина стала вести себя агрессивно, бабушка бросилась за помощью к соседям. В какой-то момент мальчик остался с матерью в квартире один. В это время, как считают в следствии, ребенку и было нанесено ножевое ранение.

Состояние матери не позволило взять у нее показания и она находится в психиатрической лечебнице.

Сейчас следователи выясняют не только обстоятельства, при которых ребенку нанесли ранение. Также устанавливается, почему на нездоровую обстановку в семье вовремя не отреагировали профильные ведомства. Также следователи инициировали вопрос лишения матери родительских прав.

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