После отмены полетов в Турцию на период с 15 апреля до 1 июня цены на российских морских курортах стремительно пошли вверх, а загрузка мест размещения уже в мае может превысить показатели летних месяцев "доковидного" 2019 года. При этом эксперты предупреждают, что гарантированные Ростуризмом компенсации за несостоявшиеся туры в Турцию могут не покрыть расходов на отдых на российском побережье, но туристов это вряд ли остановит.

На курортах Краснодарского края цены на путевки с мая по октябрь выросли от 30 до 70 процентов, сообщила "РГ" президент ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

- Это без учета частного сектора, - объяснила она. - За деньги от отмененных туров в Турцию найти что-то приличное на Кубани нереально. Вместо тура по системе "все включено" гость сможет приобрести путевку в частную гостиницу или вообще только снять комнату в Сочи. Говорить о равноценном обмене не приходится. Причем удар пришелся по людям со среднем достатком, у кого нет средств полететь на отдых на Мальдивы или Сейшелы. Плюс минимум в два раза выросла стоимость авиабилетов.

По словам президента Ассоциации отельеров Сочи Анны Нетягиной, стоимость путевок на главный курорт страны в предстоящий сезон выросла в среднем на 50 процентов, но причина не только в закрытии границы с Турцией.

- Рост цен вызван объективными причинами, прежде всего увеличением трат на санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также желанием наверстать упущенную выгоду, ведь в прошлом сезоне, несмотря на открытие объектов размещения, почти все они завершили год себе в убыток, - уточнила эксперт.

Загрузка объектов размещения в Сочи на майские праздники и в летний период уже составляет в среднем 70 процентов. Например, судя по предложениям на одном из сайтов бронирования гостиниц, с 1 по 8 мая на двоих еще можно приобрести тур в хостел без питания за 21 тысячу рублей и путевки в отели лакшери-сегмента с завтраками более чем за 300 тысяч рублей.

Как уточнила Анна Нетягина, все, кто планировал майский и летний отдых в Сочи, забронировали путевки еще зимой по комфортным ценам и в желаемые места.

Курортный сезон на Кубани в этом году официально стартует 1 мая, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. "Сейчас все наши курорты готовятся к высокому сезону. Мы будем принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов. Прошлый сезон мы провели в пандемии, наши отели и гостиницы, да и все предприятия санаторно-курортной отрасли научились работать в таких условиях", - приводит слова Кондратьева его пресс-служба.

В Крыму, который два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период, в мае-июне готовы принять дополнительно около миллиона туристов. При этом, по словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, цены на отдых на полуострове остаются приемлемыми.

- Сейчас разброс цен большой, но хочу сказать, что цены нормальные. Во всяком случае по тому уровню бронирования, который мы рассматриваем, есть и по две тысячи рублей за ночь, есть и пять тысяч рублей за номер. У нас очень большой спектр, - сказал Константинов.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, власти республики фиксируют незначительный рост цен на размещение и намерены сдерживать их дальнейшее повышение.

При этом спрос на крымский отдых заметно растет. Как отметил доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев, уже к концу мая загрузка санаториев и отелей будет близка к показателям конца июня 2019 года. И ?даже в случае открытия турецких курортов ситуация вряд ли изменится.

- Возможно, сами туристы не захотят рисковать и тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию. Кроме того, в случае заболевания туристам придется искать страховку на покрытие расходов на лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых. Значит, спрос на внутренний туризм однозначно вырастет. Туристы, потерявшие бронирование турецких отелей, ехали на купально-пляжный отдых, а альтернатива в России только одна: Краснодарский край и Крым, - отметил Вахрушев.

Прямая речь

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

- Курортный сезон является источником доходов для большого количества крымчан. Соответственно, подготовка к курортному сезону - одна из важнейших задач, которые стоят перед органами власти. Необходимо решить вопросы готовности пляжей к эксплуатации, легализации мини-отелей, соблюдения противоэпидемиологических требований и многое другое. Опыт предыдущих курортных сезонов есть, узкие места известны, поэтому все нюансы должны быть учтены. При этом чистота на пляжах должна быть на высоте, это задача руководства муниципальных образований. Напомню, что в этом году мы ожидаем значительный наплыв туристов.