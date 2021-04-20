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Рубрика: Происшествия

Прокуратура Кубани закрыла школу, где потолок обрушился на детей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани

Во вторник по инициативе прокуратуры Краснодарского края было принято решение о закрытии школы № 2 города Армавира, в которой при обрушении потолка пострадали три ученика второго класса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Специалистам предстоит обследовать и другие помещения образовательного учреждения. После чего будет составлен соответствующий акт о безопасности дальнейшего обучения.

Напомним, ЧП во второй армавирской городской школе случилось сегодня во время урока: "произошло обрушение 10 квадратных метров турлучного потолка, закрытого потолочный покрытием типа "Армстронг". В результате инцидента, по данным прокуратуры, пострадало трое детей 2012 года рождения. Причем двое из них получили травмы, потребовавшие госпитализации в больницу. Угрозы жизни детей нет.

Как выяснилось, четырехэтажная школа была построена еще в 1955 году. А обрушение произошло на втором этаже. Последний ремонт здания проводился в 2018 году. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия произошедшего.

По данному факту доследственную проверку проводят и сотрудники следственного отдела по городу Армавиру СКР по краю. По информации пресс-службы СУ СКР по Кубани, в школе сейчас работает следователь и следователь-криминалист краевого управления. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются руководство, педагогический состав и работники школы, также устанавливается подрядная организация, производившая ремонтные работы в школе. В ближайшее время намечено проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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