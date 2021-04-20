Василий Березуцкий официально стал тренером ФК "Краснодар"

Бывший футболист ЦСКА и сборной России, экс-наставник столичных армейцев Василий Березуцкий официально пополнил тренерский штаб ФК "Краснодар". Во вторник об этом рассказали в пресс-службе "быков".

"Бэкграунд 38-летнего специалиста связан с московским ЦСКА: как футболист в составе армейского клуба, он является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По ходу сезона 2020/21 Березуцкий в качестве тренера помогал в ЦСКА Виктору Ганчаренко", - говорится в этом сообщении.

О том, что популярный в прошлом защитник и начинающий тренер покинул ЦСКА и продолжит свою карьеру в команде из столицы Кубани, стало известно на прошлой неделе.

"Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и надеюсь, что когда-нибудь вернусь", - сказал тогда Березуцкий.

Василий сразу прилетел в Краснодар, однако за субботним матчем 26-го тура чемпионата России между "быками" и питерским "Зенитом" он наблюдал из ложи прессы местной футбольной арены (но уже в форме "черно-зеленых"), так как его участие в новой команде еще не успели заявить.

Теперь все формальности улажены и, судя по всему, во время поединка следующего тура, в котором южане 25 апреля сыграют в гостях с казанским "Рубином", Березуцкий уже будет находиться на скамейке запасных "Краснодара" рядом с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.