Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V"

Сведения о возникновении тромбов после вакцинации "Спутником V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) отсутствуют. Об этом на брифинге во вторник заявила глава регулятора ЕС Эмер Кук, пишет ТАСС.

Как выяснилось, специалисты европейского лекарственного регулятора изучают вероятность образования тромбов после применения российского препарата, как после прививок вакцинами AstraZeneca и Johnson&Johnson. У "Спутника V" таких свойств не обнаружено.

"Мы будем уделять пристальное внимание этому вопросу, но к настоящему времени у нас пока такой информации нет", - сказала руководитель EMA.

Между тем, как пишет издание Bloomberg, вероятность образования тромбов обнаружена после вакцинации препаратами Pfizer Inc., BioNTech SE, Moderna Inc. и AstraZeneca Plc.