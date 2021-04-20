Рябков о возможной встрече Путина и Байдена: Вопрос в том, как будут вести себя США

Сейчас преждевременно говорить о месте и времени возможной встречи президентов России и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- Пока до конкретики не дошло, - цитирует его слова РИА Новости.

Он также отметил, что большой вопрос заключается в том, как в дальнейшем будут вести себя США.

На прошлой неделе президент США Джозеф Байден позвонил Владимиру Путину с предложением о встрече. Как позднее отмечала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, МИД РФ делает свою часть работы по подготовке встречи президентов России и США.