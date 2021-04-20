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20 апреля 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.04.2021 № 13 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019"

Зарегистрирован 20.04.2021 г. № 63181

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.04.2021 г.

Вступает в силу с 21 апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, регистрационный № 57771) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.07.2020, регистрационный № 58912), от 27.07.2020 № 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, регистрационный № 59135), от 18.09.2020 № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный № 59987) и от 09.04.2021 № 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.04.2021, регистрационный № 63125), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 13


Изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"

1. Пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:

"2.4. Прибывающим до 1 мая 2021 года включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 2.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

2.5. Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации в дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 2.2 настоящего пункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).". Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.".

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить:

5.1. Контроль за реализацией пунктов 1-4 настоящего Постановления.

5.2. В аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.04.2021 № 13
(pdf, PDF, 147 Кб)