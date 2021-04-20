Согласованы параметры механизма, сдерживающего рост цен на бензин

Новые параметры работы демпфирующего механизма, препятствующего росту цен на автомобильное топливо в России, согласованы между Минфином и Минэнерго. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вынесены на рассмотрение в правительство, сообщает пресс-служба Минфина.

Новые параметры предусматривают снижение индикативной цены автомобильного бензина в формуле демпфирующего механизма. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов компаний, когда работа на внутренний рынок оказывается выгоднее. От индикативной цены (устанавливаемой государством) отсчитываются выплаты, ниже нее - в бюджет, выше - нефтяным компаниям.

С 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года она будет уменьшена на 4000 рублей за тонну по сравнению с действующей ставкой, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года - на 2700 рублей за тонну по сравнению с установленной сейчас в Налоговом кодексе. С 1 января 2023 года будет проводиться индексация индикативной цены бензина на 3%. Помимо этого, предполагается снижение с 5% до 3% ежегодной индексации базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу, начиная с 1 января 2022 года.

Это позволит увеличить объем выплат нефтеперерабатывающим заводам из бюджета, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции, говорится в сообщении Минфина.

Корректировка демпфера потребует дополнительные расходы бюджетных средств. По оценке Минфина при предлагаемой корректировке демпфера, они составят 350 млрд рублей в 2021-2023 году. Но половина будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.

В ведомстве считают, что рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний. Величина компенсации корректировки демпфера отраслью не превысит 1,4% от прогнозной прибыли до вычета расходов (EBITDA) за период 2021-2023 года по пяти крупнейшим нефтяным компаниям, подчеркивается в сообщении Минфина.