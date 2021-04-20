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20.04.2021 14:01
Рубрика: Спорт

"Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Рубин" поддержали главу судейского комитета РФС

Текст: Максим Домчев
Сразу несколько клубов РПЛ - "Спартак", ЦСКА, "Ростов" и "Рубин" - выступили в поддержку главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

19 апреля глава судейского комитета РФС объявил о пожизненном отстранении от работы арбитра Михаила Вилкова, который "утратил доверие к себе". Также как минимум на два матча отстранен Кирилл Левников, не сообщивший о неоднократном посещении судейской команды на матче "Локомотив" - "Спартак" представителя хозяев Станислава Сухины.

Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
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В "Спартаке", ЦСКА, "Ростове" и "Рубине" поддержали работу Хачатурянца.

"Спартак" заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе", - говорится в заявлении красно-белых.

"ПФК ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти", - говорится в заявлении ЦСКА.

Также с заявлением выступил и "Ростов", президент которого Арташес Арутюнянц отметил желание главы судейского комитета навести порядок в работе арбитров.

"Мы все выступаем за честное судейство и считаем, что победы надо добывать по спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол должен сделать шаг вперед, получить необходимый импульс к развитию. Мы должны прогрессировать и выйти на качественно другой уровень. Для этого нужны кардинальные меры и принципиальные решения. Сегодня мы видим, что необходимая работа ведется, и мы полностью это поддерживаем", - цитирует Арутюнянца пресс-служба "Ростова".

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