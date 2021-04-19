Футбольный арбитр Вилков отстранен от работы

Футбольный судья Михаил Вилков отстранен от работы. Об этом заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

"Михаил Вилков отстранен от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия", - сказал Хачатурянц "Чемпионату".

Ранее Вилков допустил результативные ошибки в матче 26-го тура между "Локомотивом" и "Ростовом". Он необоснованно назначил пенальти и удалил игрока ростовчан. В итоге столичный клуб крупно победил - 4:1.

Ранее на счету Вилкова также было немало грубых ошибок. В этом сезоне его уже отстраняли за работу в матче между "Краснодаром" и "Рубином" в первом круге.