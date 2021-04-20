Телефонное мошенничество снизилось после мер ФСИН

Телефонное мошенничество приняло в России размах национального бедствия, хотя число мошеннических звонков несколько снизилось в первом квартале этого года после активных мер ФСИН против преступных колл-центров в тюрьмах, сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как ранее сообщала "РГ", ФСИН во взаимодействии с МВД и ФСБ стала проводить радиомониторинг, выявляя незаконные телефоны за решеткой. За 2020 год изъяты почти 66 тыс. мобильных устройств (+20% к 2019 году).

По данным Сбербанка, российских граждан атакуют несколько десятков мошеннических колл-центров, в том числе расположенных в приграничных государствах, каждый производит от трех до семи тысяч звонков в сутки, результативными для преступников являются около 1% звонков, следует из презентации Кузнецова на сессии по кибербезопасности в рамках дискуссионного клуба НИУ "ВШЭ" и Сбера. Доход каждого колл-центра - около 1 млн долларов в месяц.

Всего мошенники делают 100 тыс. звонков гражданам в сутки, каждый 10-й звонок в России - от мошенников, отметил Кузнецов. За последние два года телефонное мошенничество выросло в два раза. Почти все звонки идут с подменой номеров.

По данным МВД, потери россиян от хищений денежных средств за 2017-2020 годы составили 199 млрд руб. По данным Банка России, объем хищений с использованием электронных средств платежа меньше, в 2020 году - почти 9,8 млрд руб.

Для атак телефонные мошенники данные утечек баз с персональными данными. По оценке Сбербанка, в даркнете действуют 12 площадок по продаже и пробиву данных, на которых зарегистрированы 1,1 млн аккаунтов, а также семь площадок хакинга (свыше 600 тыс. аккаунтов) и девять площадок, посвященных мошенничеству с платежными картами (580 тыс. аккаунтов).

Телефонное мошенничество - самый распространенный в России способ социальной инженерии. Введенные в заблуждение жертвы передают данные платежных карт преступникам или делают переводы на указанные ими счета. Тем самым они лишаются возможности получить возмещение от банка, положенное жертвам кибермошенников по закону о национальной платежной системе. По данным Банка России, доля возвращенных банками средств упала с 14,6% несанкционированных операций в 2019 году до 11,3% в 2020 году. Банки вправе не возвращать деньги, если клиент нарушил конфиденциальность платежной информации.