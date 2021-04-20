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20.04.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Tesla рассказала, как часто горят ее электрокары

Текст: Валерий Карташов
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo

Компания Tesla опубликовала статистику возгораний своих электрокаров в США в период с 2012 года по 2020 год. За всё это время среди всех моделей марки каждые 330 миллионов километров происходило одно возгорание.

Фото: скриншот с youtube.com
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По данным Национальной ассоциации пожарной защиты (NFPA) и Министерства транспорта США, это более чем в десять раз превышает среднее расстояние между пожарами обычных машин по стране (каждые 30,6 миллионов километров пробега).

Как сообщает InsideEVs, электрокары компании стали загораться значительно реже. Ведь в период с 2012 по 2018 годы модели Tesla горели примерно каждые 274 миллиона километров, с 2012 по 2019 годы - каждые 282 миллиона километров.

Пожары электромобилей происходят по следующим причинам: неисправность электрооборудования, поджоги и другие случаи, не связанные с технической конструкцией электрокаров.

Эксперты отмечают, что большинство электромобилей Tesla в США гораздо моложе транспортных средств с ДВС. Улучшение показателей может быть связано с высокими объёмами реализации электрических автомобилей.

#Tesla