Tesla рассказала, как часто горят ее электрокары

Компания Tesla опубликовала статистику возгораний своих электрокаров в США в период с 2012 года по 2020 год. За всё это время среди всех моделей марки каждые 330 миллионов километров происходило одно возгорание.

По данным Национальной ассоциации пожарной защиты (NFPA) и Министерства транспорта США, это более чем в десять раз превышает среднее расстояние между пожарами обычных машин по стране (каждые 30,6 миллионов километров пробега).

Как сообщает InsideEVs, электрокары компании стали загораться значительно реже. Ведь в период с 2012 по 2018 годы модели Tesla горели примерно каждые 274 миллиона километров, с 2012 по 2019 годы - каждые 282 миллиона километров.

Пожары электромобилей происходят по следующим причинам: неисправность электрооборудования, поджоги и другие случаи, не связанные с технической конструкцией электрокаров.

Эксперты отмечают, что большинство электромобилей Tesla в США гораздо моложе транспортных средств с ДВС. Улучшение показателей может быть связано с высокими объёмами реализации электрических автомобилей.