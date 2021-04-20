Туроператоры оценили сроки начала полетов на египетские курорты

Туроператоры смогут в кратчайшие сроки организовать чартерные программы в египетские Хургаду и Шарм-аль-Шейх. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, на первом этапе, скорее всего, будут разрешены рейсы на курорты из аэропортов Москвы и Петербурга.

При этом часть туроператоров еще в 2018 году начали предлагать туры в Египет с перелетом через Каир. Подобные программы востребованы, но обходятся дороже, чем прямые перелеты.

"Египет привлекателен тем, что цены в отелях там традиционно были ниже турецких, а сейчас, если разрешат чартеры, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас ", - подчеркнула представитель РСТ в комментарии "Интерфаксу", добавив, что на организацию программ туроператорам понадобится от нескольких дней до недели.

В среду замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что чартерные рейсы на курорты Египта - Хургаду и Шарм-аль-Шейх - будут открыты в ближайшее время. По словам дипломата, "все практически решено".

На прошлой неделе о готовности принять российских туристов заявила замминистра туризма Египта Гада Шаляби.