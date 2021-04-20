У нового фильма по "Мастеру и Маргарите" сменился режиссер

Официально объявлено о том, что у нового фильма "Воланд", в основе которого лежит классический роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сменился режиссер. Режиссером-постановщиком станет Михаил Локшин (он сменит Николая Лебедева, который начал работу над проектом, но не завершит его). Локшин же - соавтор сценария вместе с Романом Кантором. Оба работали над лентой "Серебряные коньки".

Кто в главной роли, официально пока не объявлено. Исполнители остальных ролей также неизвестны. Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет активный подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года.

"Этот проект - важная часть моей жизни, я вложил в его разработку всю душу и огромные силы и глубоко сожалею, что по независящим от меня причинам не смог закончить работу над ним. Как сказал Франсуа Трюффо: "История кино полна болезненными разочарованиями". Движемся дальше", - так сказал режиссер Николай Лебедев по этому поводу. Напомним, что он начал работу над новой картиной "Нюрнберг".

Продюсер Рубен Дишдишян обещает, что новый фильм - "это будет новый взгляд на культовое произведение Михаила Булгакова".

Согласно аннотации, сюжет фильма развивается в Москве 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи - это люди из его окружения, а главный герой - загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.