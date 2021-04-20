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20.04.2021 07:43
Рубрика: В мире

В десяти штатах Мексики выросла заболеваемость COVID-19

Фото: AP Photo / Marco Ugarte Фото: AP Photo / Marco Ugarte
Фото: AP Photo / Marco Ugarte

Десять из 32 штатов Мексики показывают рост заболеваемости COVID-19 после трех месяцев снижения статистики. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти

"Нижняя Южная Калифорния, Чиуауа, Колима, Дуранго, Морелос, Найярит, Кинтана-Роо, Тласкала, а также город и штат Мехико - именно в этих регионах в последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом среди жителей", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По оценкам минздрава, число заражений коронавирусом в Мексике приблизилось к 2,5 миллионам, в настоящий момент болеют 25 тысяч 201 человек. Больничные палаты в среднем заняты на 15%, отделения с аппаратами вентиляции легких - на 18%.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в стране стала причиной закрытия более миллиона предприятий малого и среднего бизнеса. Окончательно закрылись 20,8% от общего числа предприятий в стране (1,01 млн), были открыты 619,4 тысячи новых компаний. Обвал ВВП республики из-за последствий пандемии составил 8,5%, став самым масштабным с 1931 года, следует из доклада Национального института статистики и географии.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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